ソニーネットワークコミュニケーションズが提供する高速光回線サービス「NURO 光」は3月26日、プロeスポーツチーム「REJECT」を運営するREJECTと、福岡デザイン＆テクノロジー専門学校、神戸・甲陽デザイン＆テクノロジー専門学校による産学連携教育システム「企業プロジェクト」の成果発表の場となるメディア向け「制作動画発表会」をオンラインで開いた。学生が企画・制作したプロモーション動画2作品が披露された。産学連携教育