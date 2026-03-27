フリーアナウンサーの有働由美子が２７日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。野球解説者による、プロ野球順位予想の?不可解?な点をズバリ指摘した。大のタイガースファンの有働は、この日の巨人との開幕戦のチケットが取れなかったと報告。かたや巨人ファンのマネジャーがゲットできていたと大いにグチった。これにアシスタントの熊谷実帆アナが「じゃあシーズン始まったら、結構ちょっとバチバチに…」と指摘すると、