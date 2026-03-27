マツヤは3月27日、韓国で人気のフローズンヨーグルトブランド「Yoajung(ヨアジョン)」の新店舗を、名古屋のマルエイガレリア1Fにオープンした。ヨーグルトアイスYoajungは、韓国で400店舗以上を展開する人気フローズンヨーグルトブランド。酸味控えめでさっぱりとした低カロリーなフローズンヨーグルトを提供している。蜂の巣(コムハニー)・フルーツ・シリアル・クッキーなど、計46種類の多彩なトッピングを自由に組み合わせられる