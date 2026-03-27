準々決勝の第4試合は大阪桐蔭と英明が対戦第98回選抜高校野球大会は27日、準々決勝が行われ、第4試合は春夏通算10度目の優勝を目指す大阪桐蔭（大阪）が英明（香川）と対戦。8回に1点を勝ち越し逃げ切り、ベスト4進出を決めた。大阪桐蔭は2点を追う初回、2死一、三塁から相手守備のミスで1点を返すと、3回には、4番の谷渕瑛仁内野手（3年）が適時二塁打を放ち同点に追いついた。6回に谷渕が右翼へソロ本塁打を放ち勝ち越しに