【モデルプレス＝2026/03/27】SUPER EIGHTの安田章大が27日、都内で開催されたPARCO & CUBE produce 2026『音楽劇 ポルノスター』（3月28日〜4月12日に新国立劇場 中劇場で上演）プレスコール及び囲み取材に出席。大阪公演での思い出を明かした。【写真】安田章大＆古田新太、7年前共演時の“拘束”ビジュアル◆安田章大、メンバー観劇予定は？SUPER EIGHTのメンバーが観劇するのか聞かれた安田は「知らないですね（笑）。別に