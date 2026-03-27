少女時代のユリが、歌手イ・ヒョリが運営するヨガ教室を訪れた。3月26日、ユリは自身のインスタグラムのストーリーズに「アナンダ先生の温かいエネルギーとカリスマ的なエネルギーを感じたヒーリングヨガ」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。ついに人妻が誕生した少女時代メンバーたちの「意外すぎる熱愛史」公開された写真は、ユリが、ソウル・西大門（ソデムン）にあるイ・ヒョリのヨガスタジオ「ANANDA YOGA」を訪