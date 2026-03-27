桜が見頃の名古屋市の鶴舞公園には、多くの花見客が集まっています。一方、人が増えることで懸念される問題への対策はどうなっているのでしょうか? 【写真を見る】1990年代には花見客の“ゴミ問題”が… 今は｢持ち帰り｣がルール “違法駐車”防ぐため今年から通行止め措置も 名古屋･鶴舞公園 （弓削はな記者）｢桜が見頃を迎えた鶴舞公園です。たくさんの人が花見を楽しんでいます｣桜越しの青空。27日は、まさに花見日和と