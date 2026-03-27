中東情勢の悪化を受けた企業などへの支援策を検討する、三重県の対策会議が開かれました。 【写真を見る】三重県で中東情勢悪化の影響受けた企業などへの支援策検討の対策会議開催 一見知事 ｢打てる対策を先手先手で打っていく必要がある｣ 会議には各部局の幹部らが出席。プラスチックなどの原料で原油から作られる｢ナフサ｣の調達量の減少が見込まれることや、ドバイを経由する航空機の運休に伴い、団体旅行がキャンセルになるな