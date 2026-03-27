阪急うめだ本店(大阪市北区)は26日、春の新作スイーツ発表会を開催した。既存店や期間限定で登場する新ブランドなど約20ブランドが登場した。すでに発売中のものから今後発売予定の商品までを一堂に揃えた。〈食感にこだわった商品揃う〉広報担当者は「万博が終わった寂しさを今回登場するデパ地下スイーツで癒してほしいという思いがある。この2年間はミルク感のあるフレーバーが人気で、それが今年も続いている。また、ねっちり