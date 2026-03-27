春から社会人になる彼氏には、前向きな気持ちでスタートを切ってほしいもの。初出社を前に不安を募らせているようなら、愛のあるゲキを飛ばして、奮起してもらうといいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性82名に聞いたアンケートを参考に「『社会人デビュー』に怖気づく彼氏を叱咤激励するセリフ」をご紹介します。【１】「ウジウジ言ってないで覚悟を決めなよ！」と豪快に叱り飛ばす「コワッ！と思ったけど、目