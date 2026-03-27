元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里（４３）が２７日までにＳＮＳを更新。ポニーテールショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「久しぶりにしっかりめのポニーテールして頑張った日」と書き出すと、自撮りショットをアップ。矢口は高めのポニーテール姿を披露した。続けて「今日はいっぱい笑ってすんごい楽しくて幸せな収録でしたただ身体バッキバキでたぶん明日動けないかもｗｗｗまた告知しますね