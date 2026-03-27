◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、歴史に名を刻んだ。初球は１４５キロの直球。球界屈指の好打者・近本を平凡な中飛に打ち取った。２死後、森下に左前安打を許したが、佐藤を左飛に抑えて初回無失点と好発進した。阪神との開幕戦に「９番・投手」で出場。１回表、大歓声を浴びながら球団６４年ぶりとなる新人開幕投手としてマウンドに立った