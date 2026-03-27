◆センバツ第９日▽準々決勝大阪桐蔭４―３英明（２７日・甲子園）春夏通じて初の準々決勝を戦った英明は惜しくも１点差で敗れた。３―３で迎えた８回に好投を続けてきたエース左腕の富岡琥希（３年）が悔しい決勝点を奪われたが、９度の甲子園優勝を誇る大阪桐蔭と互角に渡り合った。初回に４番の高田斗稀捕手（３年）と５番の松本一心右翼手（３年）の連打などで２点を先取。勝ち越しを許した直後の７回にも３番の松原蒼