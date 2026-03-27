【「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」新商品】 3月27日 公開 バンダイは、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」関連の新商品情報を3月27日に公開した。 今回は「DXギャバリオンドルネード」をはじめ、「DXギャバリオンライフル」、「DXギャバリオンセイバー（ダークver.）」、「DXギャバリオンドリル（ダークver.）」、「DXエモルギア ランダムボックス01/02/0