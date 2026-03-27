◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、開幕戦のスタメンを発表した。福岡移転後初のリーグ３連覇、連続日本一に向けた戦いが始まる。２年ぶりの開幕白星を狙うスタメンには、今宮が「６番・遊撃」で名を連ねて１４年連続開幕ショートのプロ野球新記録を打ち立てた。打順の１番・周東、２番・近藤、３番・柳町はオープン戦では一度もなかった。先頭からＷＢＣ組が２人続く並