韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「날벼락（ナルビョラッ）」の意味は？「날벼락（ナルビョラッ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、「벼락（ビョラク）」は「雷」という意味です。「날벼락（ナルビョラッ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみて