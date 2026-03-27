◆センバツ第９日▽準々決勝大阪桐蔭４−３英明（２７日・甲子園）大阪桐蔭が英明（香川）に勝利し、３年ぶり７度目の４強入りを決めた。背番号１４の小川蒼介（３年）が５回２失点投球し、６回から１９２センチの大型左腕・川本晴大（２年）が２番手で登板した。川本は６回先頭打者に対し１４８キロをマーク。２奪三振で３者凡退で退けると、その裏、先頭打者の４番・ＤＨの谷渕瑛仁（３年）が右越え本塁打を放ち、１点