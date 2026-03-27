愛知県教育委員会は、教え子にわいせつ行為をした男性教師3人を懲戒免職にしました。県教委によりますと、西三河地区の小学校の男性教師(24)は去年9月から12月にかけ、勤務する学校の女子児童を抱きしめたり手をつないだりしたほか、児童の自宅に行きキスをしていました。また、尾張地区の中学校の男性教師(30)も去年12月から今年1月にかけ、学校内で女子生徒にキスをするなどし、「相談に乗っているうちにそのような流れに