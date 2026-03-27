第９８回センバツ高校野球大会は２７日、甲子園で準々決勝４試合が行われ、４強が出そろった。中京大中京は２−１で八戸学院光星を破り、５年ぶり１５度目の４強入りを決めた。先発した安藤歩叶（あると、３年）は１４０キロ前半の直球とスライダーで的を絞らせず、７回３安打１失点（自責０）、８奪三振の好投を見せた。智弁学園は１２−８で花咲徳栄を下し、４強入りを決めた。０−８から８点差をはね返す歴史的逆転勝利。