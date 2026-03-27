静岡銀行を傘下にもつ「しずおかフィナンシャルグループ」は愛知県の「名古屋銀行」と愛知県の名古屋銀行と2年後の経営統合を目指すことで合意しました。（しずおかフィナンシャルグループ 柴田 久 社長）「本日より2028年4月1日の経営統合に向けて取り組んでまいります」27日午後、「しずおかフィナンシャルグループ」と名古屋銀行は都内で合同記者会見を開き、2028年4月1日の経営統合に向け協議･検討を開始