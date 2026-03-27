学歴詐称疑惑を巡り複数の刑事告発を受けていた静岡･伊東市の田久保前市長について、警察は卒業証書を偽造した疑いなどでも書類送検したことがわかりました。2025年7月…。（伊東市議会青木 敬博 副議長）「ぱっと開いてすぐ閉じてしまいました」田久保前市長が市議会の議長と副議長にチラ見せしたとされる“卒業証書”。当時、田久保前市長は…。（伊東市田久保 真紀 前市長･2025年7月当時）Q.ご自身が提示してるんだとしたら