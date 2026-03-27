リニア工事に関する静岡県の専門部会で、26日、県とJR東海との対話が全て完了したことを受け、鈴木知事は着工判断について「できるだけ早い時期にしたい」と話しました。26日、静岡県庁で開かれた専門部会では、環境保全措置など「生物多様性」について残されていた8項目が議論され了承されました。これで着工を容認する前提になる28項目の対話が完了し、10年近くにわたり続けられてきた議論が終結しました。対話完了を受けて、27