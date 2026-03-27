Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』、2作品の映像商品が7月8日、同時リリースされる。【画像】ドキュメンタリーで描かれた、ミセス3人の“重要シーン”それぞれのタイトルが通常盤としてBlu-rayとDVD（2枚組）でリリースされる。また、初回限定盤として、MGA MAGICAL 10 YEARS COM