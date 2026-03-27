◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年3月27日東京D）ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら＝21、ムラサキスポーツ）が27日、プロ野球開幕戦・巨人―阪神のセレモニアルピッチに登場。見事な投球を見せ開幕を心待ちにする東京ドームのファンを沸かせた。「KIRA」の文字が刻まれた背番11の巨人ホーム用ユニホームに袖を通しグラウンドに登場した木村。ゆっくりとマウンドに歩を