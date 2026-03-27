弁護士の無料相談は心がけ次第で有効活用ができます（c）Getty Images 弁護士に相談したいと思っても、「いきなり法律事務所に足を運ぶのはハードルが高い」「事務所に行く時間がない」と感じる人も多いのではないでしょうか。近年では、多くの法律事務所がメールによる相談受付を設けており、インターネットから気軽に問い合わせることができるようになっています。もっとも、メール相談はその場で問題