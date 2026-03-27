インナーもファッションの一部として楽しみたい♡そんな女性の願いを叶える、AMPHIの新コラボが登場。UngridとMERCURYDUOという人気ブランドとタッグを組み、着心地とデザイン性を両立したアイテムが揃います。これ1枚でスタイルが決まる、今季注目のラインナップをチェックしてみて♪ トレンドを取り入れたコラボアイテム 今回のコラボは「インナーをもっと自由に楽しむ」をテーマに展開。Ungridらし