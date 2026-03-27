◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝大阪桐蔭4―3英明（2026年3月27日甲子園）英明（香川）は準々決勝で春通算4度の優勝を誇る大阪桐蔭（大阪）に敗れ、春夏通じて初となる4強入りを逃した。英明は大阪桐蔭の先発・小川蒼介（3年）を攻め、2死一塁から高田斗稀（3年）の左越えのエンタイトル二塁打で二、三塁とし、松本一心（3年）の左前適時打で2点を先制した。3回に追いつかれ、勝ち越しを許して迎えた7回に同点