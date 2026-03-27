◇第98回選抜高等学校野球大会 準々決勝 大阪桐蔭4-3英明(27日、甲子園球場)大阪桐蔭(大阪)が英明(香川)との接戦を制して4強入りを決めました。初回、2点の先制点を奪われますが、すぐに相手のミスも絡み1点を反撃。それでも3回は4番指名打者の谷渕瑛仁選手(3年)のタイムリー二塁打が飛び出し、同点へ。さらに6回は谷渕選手がライトスタンドへ勝ち越しの一発を放ちました。大阪桐蔭は6回から初戦で14奪三振で完封勝利を飾った川本