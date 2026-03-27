政府は２７日に公表した３月の月例経済報告で、国内景気の総括判断を「緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある」とした。中東情勢悪化による実体経済への悪影響はまだみられないとして判断を維持したが、物価押し上げや個人消費の鈍化につながる可能性に警戒感を示した。個別項目では、コメなどの食料価格の値上がりが一服しているとして、消費者物価の判断を「上昇テンポが緩やかになっている」から「緩