お笑い芸人のヒロシさんが自身のインスタグラムで、愛車のバイク、ハーレー・ダビッドソンにペイントを施したことを報告しました。 【写真を見る】【 ヒロシ 】愛車ハーレー「完全に俺色」昨年の投稿にアンサー「春が楽しみじゃ」フォロワー共感「爽やかにかっこいい」ヒロシさんは「完全に俺色に染めてやったぜ！！」とテキスト。昨年6月初旬に、ハーレーに跨がって「俺色に染めていく」とテキストしていた投稿へのアン