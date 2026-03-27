自分が当たり前と思っていることが、世の中でも当たり前とは限りません。2024年から「マガポケ」（講談社）で連載中の瀧宏一さんによる『ジュミドロ』は、戦うこと以外のことは何も分からない少女が過酷な世界を懸命に生き抜く物語です。以前瀧さんのX（旧Twitter）に同作の第1話が投稿されると、1.3万もの「いいね」が寄せられています。【漫画】「ジュミドロ」全編を読む“剣戟ファンタジー”である同作の主人公は、コロッセオで