トヨタ「RAV4サイズ」のタフ顔SUVホンダは2026年2月26日、ミドルサイズSUV「ZR-V」の一部改良モデルを発表し、先行予約の受付を開始しました。ZR-Vは、2022年に北米市場でデビューしたミドルサイズSUVで、日本では2023年4月に発売されました。SUVに求められる実用性に加え、流麗で上質感のあるデザインと、爽快で質感の高い走りを両立したモデルとして展開されています。「ヴェゼル」より大きく、「CR-V」よりコンパクトなポジ