「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。3月26日（木）の放送は、「気になる看板を大調査！あの看板なんやねんSP」をお届け！【動画】インプラント手術数日本一！「ALBA歯科」ド派手看板に隠された“覚悟”とは？街中でたまに見かける、意味不明だけど気になる看板。何の目的で、宣伝効果はあるのか!? “ナゾ看板”の実態に迫る。東京・足立区竹の塚にある「家族写真看板」街のど真ん中に家族写真