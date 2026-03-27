今週からツアーシーディングが始まった、タイトリストの次世代ドライバー『GTS』シリーズ。「マスターズ」を前に何人がエース1Wを替えられるのかに注目したが、「GTS2に18人、GTS3に6人がスイッチしました」と、同社ツアー広報。【画像】コレが、PGAツアーで人気の『GTS2』のデザイン詳細7年連続でPGAツアーのドライバー使用率1位をキープしているタイトリスト。多くの選手を抱える中で新作への移行もスムーズに進み、今大会の「ド