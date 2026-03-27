＜アクサレディス初日◇27日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞8メートルを沈め、1番パー5をバーディ発進。すると大山志保は力強くこぶしを握り、腕を上下に5回振った。昨年6月「ヨネックスレディス」以来、10カ月ぶりのツアー出場。代名詞でもあるガッツポーズが、朝イチから飛び出した。【写真】出ました代名詞のガッツポーズ「“いきなり入った！”と思ってテンションが上がりました。いいパットを打て