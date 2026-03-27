中東情勢悪化の影響で、三菱ケミカルは来月から食品ラップを値上げします。三菱ケミカルは、食品のラップフィルム「ダイアラップ」などの価格を来月21日の納入分から35％以上値上げすると発表しました。中東情勢の悪化で原料となる石油由来の「ナフサ」の価格が高騰し、調達が難しくなっていることが要因です。日本で使われるナフサは、国内の石油精製工場からの調達がおよそ4割、中東などからの輸入がおよそ6割となっていて、今後