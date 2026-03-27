防衛省は、海上自衛隊のイージス護衛艦が反撃能力としても使われる巡航ミサイル「トマホーク」を初めて発射できるようになったと発表しました。イージス護衛艦「ちょうかい」は去年10月からアメリカで巡航ミサイル「トマホーク」を発射できるようにするための改修や、乗員の訓練を行っていました。防衛省によりますと日本時間27日、海上自衛隊で初めてとなる「トマホーク」発射能力の獲得が確認されたということです。「ちょうかい