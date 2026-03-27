フジテレビは27日、都内の同局で3月度社長会見を行った。FMH（フジ・メディア・ホールディングス）の社長も務める清水賢治社長は、旧村上ファンド側が同社の不動産事業を3500億で買収する提案したと報道されていることについて言及した。報道について「村上さんから提案があったという報道が出ていることは知っています」と回答するも、「それについて今お答えすることはできません」とし、「しっかり決まったところで発表させてい