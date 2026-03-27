大手電力10社が発表した4月使用分の電気料金は、3月使用分に比べ約390円から460円の値上がりとなります。政府が、暖房の使用が増える3月まで3か月限定で復活させていた補助金が終了するなどの理由です。なお、中東情勢を受けて急騰する原油価格が電気料金に反映されるのは、6月使用分ごろになる見通しです。一方、都市ガスも同様に補助金が終了することから、大手4社全てで値上がりします。