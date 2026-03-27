原油引き渡しのため接岸する元売り会社の大型タンカー＝27日午前、北九州市若松区の白島国家石油備蓄基地資源エネルギー庁は27日、北九州市若松区の白島国家石油備蓄基地で、元売り会社への原油引き渡し作業を報道陣に公開した。イラン攻撃による原油の供給不安を受け、政府は26日から順次、全国11カ所で国家備蓄の放出を進めている。白島基地での放出は27日午後3時35分ごろ開始。接岸した元売り会社の大型タンカーに配管を通