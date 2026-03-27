NEWS加藤シゲアキ（38）が、27日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。グループへの思いを話した。今年で結成23年目のNEWS。結成時9人だったメンバーは20年から加藤、小山慶一郎（41）、増田貴久（39）の3人体制で活動している。司会の黒柳徹子（92）から「3人になって何か心境の変化はありましたか」と聞かれ、加藤は「何人もメンバーが卒業していって。その度に複雑というか。メンバーが卒業するたびに、