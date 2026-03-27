爆笑問題などが所属する芸能事務所「タイタン」の「タイタンライブ」が、4月17日午後7時30分から東京・東銀座の時事通信ホールで開催される。ゲストとしてに紺野ぶるま、ハライチ、つぶやきシロー、アイデンティティ、BOOMERが出演する。タイタン所属は爆笑問題、ウエストランド、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ、脳みそ夫、あさひ、XXCLUB早乙女零等が出演する。全国の映画館27館で「爆笑問題withタイタンシネマライブ」