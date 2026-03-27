全国各地の蒸留所を巡り、ジャパニーズウイスキーの魅力を知ってもらうための新たな試みがスタートしました。この取り組みは、ウイスキーなどを展開する富山県の若鶴酒造などが監修したもので、全国28か所の蒸留所を巡り各地で発行される「銅印」を集めてもらい、地域の活性化にもつなげる取り組みです。若鶴酒造・稲垣 貴彦 社長：「作るだけではなくて、実際に蒸留所に人を呼びこむことで、大きな需要を