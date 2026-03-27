韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は２７日、「キム・ヘソンドジャースではなくコメッツの顔になった」との記事を配信した。メジャー開幕直前にドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）がマイナー落ち。２年連続で傘下３Ａオクラホマシティ・コメッツで開幕を迎えることとなった。コメッツは２８日にロッキーズ傘下３Ａアルバカーキとの開幕戦を迎える。そのロースターを発表でキム・ヘソンの画像が大きく使用さ