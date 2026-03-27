石川県知事に就任した山野之義氏が27日、県庁に初登庁しました。山野氏は、能登復興に向けて奥能登知事室を設置し県政運営に臨む考えを示しました。午前9時半ごろ。「おはようございます」Q. 山野さん いよいよですね「はい」この日から任期が始まった石川県の山野之義新知事。職員に迎えられ、初めて知事として石川県庁に登庁しました。 石川県・山野 之義 知事：「これからの石川県政を皆さんと共に前に進めていきたい。その