プロ野球開幕にあわせ、ドラゴンズの選手のホームラン数に応じて、金利が上乗せされる定期預金の受け付けが始まりました。 【写真を見る】ドラゴンズ選手のホームラン数に応じて｢金利｣上乗せ 大垣共立銀行の応援定期預金 4月24日まで受け付け 大垣共立銀行が毎年行っている応援定期預金。これまでは選手の最高打率に応じて金利が上乗せされていましたが、ことしはレギュラーシーズンの最多ホーム