児童や生徒へのわいせつ行為で、教員3人が懲戒免職処分となりました。 【写真を見る】クリスマスに児童の自宅でキスも… わいせつ行為で小学校の男性教諭(24)ら3人を懲戒免職 酒気帯び運転での懲戒免職も 愛知 愛知県教育委員会によりますと、懲戒免職された三河地区の高校の男性教諭(29)は、去年11月から今年1月まで女子生徒と早朝に教室で会い、抱き合ってキスをしたほか、自家用車でドライブに行き、ホテルや車内でわいせつな