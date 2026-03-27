ヘンリー王子とメーガン妃は、ネットフリックスとの大型契約終了などを含め、収入源が「枯渇し始めている」ため、先行きが不透明な状況に直面している。チャールズ国王が今すぐ行動を起こさなければ「夫妻は破滅するだろう」と王室専門家が指摘している。英紙ミラーが２７日、報じた。ヴァニティ・フェア誌の元編集長ティナ・ブラウン氏は、ヘンリー王子夫妻には、王子が以前提案した「半分は王室に関わり、半分は王室から離れ