【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月5日（日）より、ラジオ大阪にて新番組「佐藤純一・nonocの音楽世界線」（毎週日曜22:00〜22:30）の放送がスタートする。「音楽から広がる、世界線」をテーマに掲げる本番組は、音楽を入り口に、その背景にある価値観や制作のプロセス、さらにはカルチャーや時代とのつながりまでを、自然体で丁寧にひもといていくトークプログラム。ナビゲーターは、fhánaのコンポーザー／プ