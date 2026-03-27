「生活保護を受給すると車の保有ができないと説明された」――福祉事務所を訪れながら申請に至らなかったひとり親の48.9%が、そう回答した。 3月27日、NPO法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会（赤石千衣子理事長）が都内で会見を開き、全国のひとり親世帯1967人へのアンケートと27人へのインタビューをもとにした調査結果を公表した。 調査は2025年9月から2026年2月にかけてwebアンケー